Андрей Аршавин: «Не считаю матч на «Энфилде» лучшим в карьере. На первое место ставлю четвертьфинал с Голландией»
Новый герой авторской рубрики «СЭ» — экс-нападающий «Арсенала» и сборной России, который 15 лет назад — 21 апреля 2009-го — установил уникальное достижение: забил четыре мяча «Ливерпулю» на «Энфилде».
1 — 21 апреля для вас особенный день?
— Нет. Я его не вспоминаю и не отмечаю. Только журналисты не дают забыть о покере в ворота «Ливерпуля». Как круглая дата — сразу много звонков. Так было и сейчас, и в 2019-м.
Вот недавно моей дочке Яне исполнилось 16 лет. В соцсетях наткнулся на видео — 3 апреля 2008-го, когда она родилась, я забил за «Зенит» в четвертьфинале Кубка УЕФА «Байеру» и «покачал люльку». Если честно, этот момент трогает меня гораздо больше.
2 — Когда последний раз пересматривали матч на «Энфилде»?
— Целиком-то? Ни разу. А голы время от времени выползают в соцсетях. В основном на английском языке.
Забавно слушать, как комментатор Sky Sports описывает мой четвертый гол. Впрочем, тогда никто, включая меня, не верил, что забью. Точнее, что на 90-й минуте добегу от своей штрафной до чужой, обогнав Уолкотта. Что он отдаст мне мяч. Что я ударю и попаду.
3 — Перед интервью освежил в памяти ваши голы. Бросилось в глаза, что после хет-трика вы показали три пальца, а затем в недоумении развели руки в стороны. Вскоре картина повторилась — уже с четырьмя пальцами. Так что это было? Озарение?
— Да какое озарение... Просто удачное стечение обстоятельств. Четыре удара по воротам — четыре гола!
Хотя нельзя сказать, что все легко давалось. Первый тайм вообще получился не очень хорошим — и для меня, и для «Арсенала». Но потом Фабрегас такой пас отдал, что трудно было не забить.
Второй гол — пушка. Почти в стиле Колодина. Третий — повезло, что в штрафной мяч отскочил именно ко мне. Ну а четвертый... Важно, что остались силы на 70-метровый рывок. Все-таки шла 90-я минута. Иногда думаю — бежал ли я в своей жизни быстрее, чем в том эпизоде? Наверное, нет.
4 — Почему не сохранили футболку с того матча?
— Тут история такая. В школе «Смена» меня тренировал Сергей Гордеев. Он собирает футболки с 9-м номером. Под которым за «Ливерпуль» играл Фернандо Торрес. Я еще до матча решил, что поменяюсь с испанцем и привезу эту майку Гордееву на день рождения. Так и поступил. О чем абсолютно не жалею. Никогда не делал культа из вещей.
С «Энфилда» кто-то из штаба «Арсенала» прихватил игровой мяч, на нем все ребята расписались и мне подарили. Но где он сейчас, не представляю. Возможно, остался у Юли, первой жены. Как и статуэтка, которую мне тогда вручили по итогам апреля, признав игроком месяца в АПЛ, и мои медали, в том числе с Евро-2008...
После развода Юля забрала всё! Каких-то скорбных чувств по этому поводу у меня нет. Ну дебилизм, да и только.
5 — Играя за «Арсенал», вы обмолвились, что на премиальные за победу над «Сандерлендом» могли купить лишь пару банок пива. Сколько упало на счет за ничью с «Ливерпулем»?
— Даже не вникал. В «Арсенале солидные бонусы полагались за первое место и выход в Лигу чемпионов. За отдельные игры если и платили, то по минимуму. Конкретных цифр не назову, но суммы очень скромные. В молодежной сборной Валерий Газзаев в таких случаях говорил: «Это вам на семечки...» Имел в виду суточные, которые нам выдавали.
6 — В тройку лучших тренеров, с которыми сталкивались за карьеру, вы включили Гуса Хиддинка, Юрия Морозова и Дика Адвоката. Каких качеств не хватило Арсену Венгеру, чтобы туда попасть?
— Венгер — великий, без вопросов! Я же выделил тех тренеров, с которыми добился успеха. Это не значит, что Арсен хуже Гуса или Дика. Просто так сложилось в моей карьере.
У Венгера какая философия? Он больше любит молодых футболистов, с ними ему проще работать. А я перешел в «Арсенал» в 27 лет. Если говорить о тренировочном процессе, мне ближе то, что практиковали Хиддинк и Адвокат. «Квадратики», упражнения на держание мяча, удары по воротам, ну и дальше футбольчик. Всё! На мой взгляд, оптимальный вариант.
А Венгер очень много внимания уделял моделированию игры, отработке комбинаций без сопротивления. На футбол иногда времени не оставалось. Бывало, в конце тренировки даст серию рывков — и уходим в раздевалку. А я думаю: «Лучше бы в футбол поиграли». Хотя бы поперек поля. Или от штрафной до штрафной. Да разные есть форматы...
В итоге что получалось? Если ты не попадаешь в стартовый состав «Арсенала», можешь неделю тренироваться — и ни разу не сыграть в футбол! Мне такой подход непонятен.
7 — Бывшие партнеры по «Арсеналу» вас периодически вспоминают. Эммануэль Адебайор уверяет, что однажды в перерыве матча вы смотрели порно. А Вильям Галлас обвинил в лени, сказал, что выкладывались вы на тренировках на 20-30 процентов. О чем подумали, когда все это услышали?
— Да мне пофиг. Пусть говорят, что хотят. Кстати, по поводу порно — неправда. А слова Галласа... Если он действительно так считает — его право. Но я всегда в любой команде делал то, что мог.
8 — Понятно, матч с «Ливерпулем» для вас — самый-самый. А номер два?
— Я не считаю матч на «Энфилде» лучшим в карьере. На первое место ставлю четвертьфинал с Голландией на Евро-2008.
Эти матчи несопоставимы по значимости и напряжению. С «Ливерпулем» сыграли вничью, которая по большому счету ни на что не повлияла. А мои голы... Техническое оснащение помогло использовать те эпизоды, которые были. Плюс удача.
Не зря же потом сказал в интервью: «Классно, что это произошло в первый раз. Плохо, что в последний». То есть прекрасно понимал — я не настолько хорош, чтобы сделать в АПЛ еще один покер.
Игра против Голландии воспринимается совершенно иначе. Не скажу, что наступило озарение. Но я был окрылен, многое получалось. А в дополнительное время пришлось переламывать себя, физически эти 30 минут дались очень тяжело. Но мы дожали соперника, вырвали победу и завоевали бронзу.
9 — Вспоминая покер на «Энфилде», вы сказали: «Возможно, когда-нибудь об этой истории снимут фильм». Если бы выбирали актера на роль самого себя — на ком остановились бы?
— Ну, кто сегодня в России наиболее востребован? Александр Петров и Павел Деревянко. Вот один из них, наверное, и сыграл бы. Оба невысокого роста, по комплекции на меня похожи.
Но мне, честно говоря, все равно — будет ли такое кино, кого позовут на главную роль... От меня здесь ничего не зависит. Даже если до экранизации вообще не дойдет, ничего страшного не случится.
10 — Есть сегодня в России футболист, способный заиграть в «Арсенале»?
— Головин — сто процентов! Он сейчас в самом соку. Полагаю, хорошие шансы и у Захаряна с Пиняевым. Талантливые ребята, с огромным потенциалом. Если бы Кузяев был лет на пять моложе, назвал бы еще и его. Но Далеру уже 31, в таком возрасте трудно рассчитывать на приглашение в топ-клуб АПЛ.
11 — Ваш 11-летний сын Арсений, который тренируется в академии «Спартака», на недавнем турнире на призы Олега Романцева забил прямым ударом с углового. В вашей жизни был хоть один «сухой лист»?
— На профессиональном уровне — нет. Попытки были, поскольку часто угловые подавал. Но то в перекладину попадал, то в ближнюю штангу, то вратарь выручал.
А в детстве пару раз забивал — пока в «раме» стояли малыши-карандаши. Мы же играли на все поле, с большими воротами. Тогда не существовало формата 7 на 7 и маленьких ворот, в которые Арсений мяч и закрутил.
Первая реакция, когда увидел гол сына? Да просто за него порадовался. Не понимаю, почему вокруг этого гола такой ажиотаж. Наверное, все дело в том, что фамилия Арсения — Аршавин. Лишний повод мне позвонить, попросить прокомментировать. А парня не нужно теребить. Играет спокойненько — и слава богу.
12 — На телевидении вы один из главных футбольных экспертов. В «Зените» — заместитель генерального директора по спортивному развитию. Еще учитесь в академии РФС и скоро станете обладателем тренерской лицензии А. Кем себя видите лет через пять?
— Не знаю, как судьба повернется. Сейчас мне интересно всё — и работа в «Зените», и телевидение. Что касается тренерской профессии, то сначала надо лицензию получить, а потом уже о каких-то вариантах думать.
Раньше говорил, что тренером себя не вижу. Детским тем более. Но в 2019-м в академии «Зенита» стал помощником Дмитрия Полякова в команде 2004 года рождения, и мне очень понравилось. Классный опыт! Мы еще и трофей успели выиграть — Кубок Санкт-Петербурга.
Порой эфир в студии заканчивался в час ночи, а в 6 утра первым «Сапсаном» я отправлялся из Москвы в Питер, на вокзале брал такси и мчался к пацанам на тренировку. Если бы не испытывал кайфа от работы, конечно, этим бы не занимался.
13 — Лучшая книга, которая побывала в ваших руках за последний год?
— Ох... Мне кажется, как закончил карьеру и вернулся из Казахстана в ноябре 2018-го, ни одной книжки не прочитал. Работа в «Зените» и на телевидении отнимает уйму времени, приходится много матчей смотреть. Плюс учеба в академии РФС, постоянные разъезды... Когда рано утром сажусь в «Сапсан», либо сплю, либо включаю что-то в YouTube.
В общем, до Жиркова мне далеко. Вот он с книгой не расстается. На днях захожу в раздевалку хоккейной медиакоманды «Чисто Питер», за которую мы с ним играем, — Юра сидит в уголке, спокойно книжечку читает. Я не особо удивился, а ребята, которые его плохо знают, были поражены. Еще и название зловещее: «Профессия — смерть». Учебный лагерь СС «Травники». Преступления и возмездия». Автор — Арон Шнеер.
14 — Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?
— Если бы задали этот вопрос, когда я был маленький, ответил бы, не задумываясь: «Конечно, прав! Железно!» Сейчас я по-прежнему на стороне Жеглова, но уже понимаю — не все так однозначно.
Я не про Кирпича. С ним-то понятно. Он — вор, его место в тюрьме. Но ведь в подобной ситуации может оказаться и человек, в виновности которого нет стопроцентной уверенности. А ему по той же схеме улики подбросят. Это недопустимо.
15 — Три «не люблю» на ваш выбор.
— Из еды — вареные овощи. Еще ненавижу змей. Даже прикасаться к ним неприятно. Ну а третье... Как бы странно не звучало от петербуржца — не люблю пасмурную погоду. Особенно, когда идет дождь и ветер с залива бьет в лицо.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|32
|22
|7
|3
|76-32
|73
|
2
|Арсенал
|32
|22
|5
|5
|75-26
|71
|
3
|Ливерпуль
|32
|21
|8
|3
|72-31
|71
|
4
|Астон Вилла
|33
|19
|6
|8
|68-49
|63
|
5
|Тоттенхэм
|32
|18
|6
|8
|65-49
|60
|
6
|Ньюкасл
|32
|15
|5
|12
|69-52
|50
|
7
|МЮ
|32
|15
|5
|12
|47-48
|50
|
8
|Вест Хэм
|33
|13
|9
|11
|52-58
|48
|
9
|Челси
|31
|13
|8
|10
|61-52
|47
|
10
|Брайтон
|32
|11
|11
|10
|52-50
|44
|
11
|Вулверхэмптон
|32
|12
|7
|13
|46-51
|43
|
12
|Фулхэм
|33
|12
|6
|15
|49-51
|42
|
13
|Борнмут
|32
|11
|9
|12
|47-57
|42
|
14
|Кр. Пэлас
|32
|8
|9
|15
|37-54
|33
|
15
|Брентфорд
|33
|8
|8
|17
|47-58
|32
|
16
|Эвертон
|32
|9
|8
|15
|32-48
|29
|
17
|Нот. Форест
|33
|7
|9
|17
|42-58
|26
|
18
|Лутон Таун
|33
|6
|7
|20
|46-70
|25
|
19
|Бернли
|33
|4
|8
|21
|33-68
|20
|
20
|Шеффилд Юн.
|32
|3
|7
|22
|30-84
|16
|20.04
|17:00
|
Лутон Таун – Брентфорд
|- : -
|20.04
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Бернли
|- : -
|20.04
|21:30
|
Вулверхэмптон – Арсенал
|- : -
|21.04
|15:30
|
Эвертон – Нот. Форест
|- : -
|21.04
|17:00
|
Астон Вилла – Борнмут
|- : -
|21.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Вест Хэм
|- : -
|21.04
|18:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|14.05
|22:00
|
Тоттенхэм – Ман. Сити
|- : -
|15.05
|21:45
|
Брайтон – Челси
|- : -
|15.05
|22:00
|
МЮ – Ньюкасл
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|20
|
|
Коул Палмер
Челси
|20
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|19
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|24
|1
|8
|
|
Родри
Манчестер Сити
|28
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7