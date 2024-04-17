Андрей Аршавин: «Не считаю матч на «Энфилде» лучшим в карьере. На первое место ставлю четвертьфинал с Голландией»

15 к 1.

Новый герой авторской рубрики «СЭ» — экс-нападающий «Арсенала» и сборной России, который 15 лет назад — 21 апреля 2009-го — установил уникальное достижение: забил четыре мяча «Ливерпулю» на «Энфилде».

1 — 21 апреля для вас особенный день?

— Нет. Я его не вспоминаю и не отмечаю. Только журналисты не дают забыть о покере в ворота «Ливерпуля». Как круглая дата — сразу много звонков. Так было и сейчас, и в 2019-м.

Вот недавно моей дочке Яне исполнилось 16 лет. В соцсетях наткнулся на видео — 3 апреля 2008-го, когда она родилась, я забил за «Зенит» в четвертьфинале Кубка УЕФА «Байеру» и «покачал люльку». Если честно, этот момент трогает меня гораздо больше.

2 — Когда последний раз пересматривали матч на «Энфилде»?

— Целиком-то? Ни разу. А голы время от времени выползают в соцсетях. В основном на английском языке.

Забавно слушать, как комментатор Sky Sports описывает мой четвертый гол. Впрочем, тогда никто, включая меня, не верил, что забью. Точнее, что на 90-й минуте добегу от своей штрафной до чужой, обогнав Уолкотта. Что он отдаст мне мяч. Что я ударю и попаду.

3 — Перед интервью освежил в памяти ваши голы. Бросилось в глаза, что после хет-трика вы показали три пальца, а затем в недоумении развели руки в стороны. Вскоре картина повторилась — уже с четырьмя пальцами. Так что это было? Озарение?

— Да какое озарение... Просто удачное стечение обстоятельств. Четыре удара по воротам — четыре гола!

Хотя нельзя сказать, что все легко давалось. Первый тайм вообще получился не очень хорошим — и для меня, и для «Арсенала». Но потом Фабрегас такой пас отдал, что трудно было не забить.

Второй гол — пушка. Почти в стиле Колодина. Третий — повезло, что в штрафной мяч отскочил именно ко мне. Ну а четвертый... Важно, что остались силы на 70-метровый рывок. Все-таки шла 90-я минута. Иногда думаю — бежал ли я в своей жизни быстрее, чем в том эпизоде? Наверное, нет.

4 — Почему не сохранили футболку с того матча?

— Тут история такая. В школе «Смена» меня тренировал Сергей Гордеев. Он собирает футболки с 9-м номером. Под которым за «Ливерпуль» играл Фернандо Торрес. Я еще до матча решил, что поменяюсь с испанцем и привезу эту майку Гордееву на день рождения. Так и поступил. О чем абсолютно не жалею. Никогда не делал культа из вещей.

С «Энфилда» кто-то из штаба «Арсенала» прихватил игровой мяч, на нем все ребята расписались и мне подарили. Но где он сейчас, не представляю. Возможно, остался у Юли, первой жены. Как и статуэтка, которую мне тогда вручили по итогам апреля, признав игроком месяца в АПЛ, и мои медали, в том числе с Евро-2008...

После развода Юля забрала всё! Каких-то скорбных чувств по этому поводу у меня нет. Ну дебилизм, да и только.

Андрей Аршавин в матче против «Ливерпуля». Фото Getty Images

5 — Играя за «Арсенал», вы обмолвились, что на премиальные за победу над «Сандерлендом» могли купить лишь пару банок пива. Сколько упало на счет за ничью с «Ливерпулем»?

— Даже не вникал. В «Арсенале солидные бонусы полагались за первое место и выход в Лигу чемпионов. За отдельные игры если и платили, то по минимуму. Конкретных цифр не назову, но суммы очень скромные. В молодежной сборной Валерий Газзаев в таких случаях говорил: «Это вам на семечки...» Имел в виду суточные, которые нам выдавали.

6 — В тройку лучших тренеров, с которыми сталкивались за карьеру, вы включили Гуса Хиддинка, Юрия Морозова и Дика Адвоката. Каких качеств не хватило Арсену Венгеру, чтобы туда попасть?

— Венгер — великий, без вопросов! Я же выделил тех тренеров, с которыми добился успеха. Это не значит, что Арсен хуже Гуса или Дика. Просто так сложилось в моей карьере.

У Венгера какая философия? Он больше любит молодых футболистов, с ними ему проще работать. А я перешел в «Арсенал» в 27 лет. Если говорить о тренировочном процессе, мне ближе то, что практиковали Хиддинк и Адвокат. «Квадратики», упражнения на держание мяча, удары по воротам, ну и дальше футбольчик. Всё! На мой взгляд, оптимальный вариант.

А Венгер очень много внимания уделял моделированию игры, отработке комбинаций без сопротивления. На футбол иногда времени не оставалось. Бывало, в конце тренировки даст серию рывков — и уходим в раздевалку. А я думаю: «Лучше бы в футбол поиграли». Хотя бы поперек поля. Или от штрафной до штрафной. Да разные есть форматы...

В итоге что получалось? Если ты не попадаешь в стартовый состав «Арсенала», можешь неделю тренироваться — и ни разу не сыграть в футбол! Мне такой подход непонятен.

7 — Бывшие партнеры по «Арсеналу» вас периодически вспоминают. Эммануэль Адебайор уверяет, что однажды в перерыве матча вы смотрели порно. А Вильям Галлас обвинил в лени, сказал, что выкладывались вы на тренировках на 20-30 процентов. О чем подумали, когда все это услышали?

— Да мне пофиг. Пусть говорят, что хотят. Кстати, по поводу порно — неправда. А слова Галласа... Если он действительно так считает — его право. Но я всегда в любой команде делал то, что мог.

Андрей Аршавин в матче против сборной Нидерландов на чемпионате Европы в 2008 году. Фото Александр Федоров, "СЭ"

8 — Понятно, матч с «Ливерпулем» для вас — самый-самый. А номер два?

— Я не считаю матч на «Энфилде» лучшим в карьере. На первое место ставлю четвертьфинал с Голландией на Евро-2008.

Эти матчи несопоставимы по значимости и напряжению. С «Ливерпулем» сыграли вничью, которая по большому счету ни на что не повлияла. А мои голы... Техническое оснащение помогло использовать те эпизоды, которые были. Плюс удача.

Не зря же потом сказал в интервью: «Классно, что это произошло в первый раз. Плохо, что в последний». То есть прекрасно понимал — я не настолько хорош, чтобы сделать в АПЛ еще один покер.

Игра против Голландии воспринимается совершенно иначе. Не скажу, что наступило озарение. Но я был окрылен, многое получалось. А в дополнительное время пришлось переламывать себя, физически эти 30 минут дались очень тяжело. Но мы дожали соперника, вырвали победу и завоевали бронзу.

9 — Вспоминая покер на «Энфилде», вы сказали: «Возможно, когда-нибудь об этой истории снимут фильм». Если бы выбирали актера на роль самого себя — на ком остановились бы?

— Ну, кто сегодня в России наиболее востребован? Александр Петров и Павел Деревянко. Вот один из них, наверное, и сыграл бы. Оба невысокого роста, по комплекции на меня похожи.

Но мне, честно говоря, все равно — будет ли такое кино, кого позовут на главную роль... От меня здесь ничего не зависит. Даже если до экранизации вообще не дойдет, ничего страшного не случится.

Александр Головин. Фото AFP

10 — Есть сегодня в России футболист, способный заиграть в «Арсенале»?

— Головин — сто процентов! Он сейчас в самом соку. Полагаю, хорошие шансы и у Захаряна с Пиняевым. Талантливые ребята, с огромным потенциалом. Если бы Кузяев был лет на пять моложе, назвал бы еще и его. Но Далеру уже 31, в таком возрасте трудно рассчитывать на приглашение в топ-клуб АПЛ.

11 — Ваш 11-летний сын Арсений, который тренируется в академии «Спартака», на недавнем турнире на призы Олега Романцева забил прямым ударом с углового. В вашей жизни был хоть один «сухой лист»?

— На профессиональном уровне — нет. Попытки были, поскольку часто угловые подавал. Но то в перекладину попадал, то в ближнюю штангу, то вратарь выручал.

А в детстве пару раз забивал — пока в «раме» стояли малыши-карандаши. Мы же играли на все поле, с большими воротами. Тогда не существовало формата 7 на 7 и маленьких ворот, в которые Арсений мяч и закрутил.

Первая реакция, когда увидел гол сына? Да просто за него порадовался. Не понимаю, почему вокруг этого гола такой ажиотаж. Наверное, все дело в том, что фамилия Арсения — Аршавин. Лишний повод мне позвонить, попросить прокомментировать. А парня не нужно теребить. Играет спокойненько — и слава богу.

12 — На телевидении вы один из главных футбольных экспертов. В «Зените» — заместитель генерального директора по спортивному развитию. Еще учитесь в академии РФС и скоро станете обладателем тренерской лицензии А. Кем себя видите лет через пять?

— Не знаю, как судьба повернется. Сейчас мне интересно всё — и работа в «Зените», и телевидение. Что касается тренерской профессии, то сначала надо лицензию получить, а потом уже о каких-то вариантах думать.

Раньше говорил, что тренером себя не вижу. Детским тем более. Но в 2019-м в академии «Зенита» стал помощником Дмитрия Полякова в команде 2004 года рождения, и мне очень понравилось. Классный опыт! Мы еще и трофей успели выиграть — Кубок Санкт-Петербурга.

Порой эфир в студии заканчивался в час ночи, а в 6 утра первым «Сапсаном» я отправлялся из Москвы в Питер, на вокзале брал такси и мчался к пацанам на тренировку. Если бы не испытывал кайфа от работы, конечно, этим бы не занимался.

Андрей Аршавин и Владимир Быстров. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

13 — Лучшая книга, которая побывала в ваших руках за последний год?

— Ох... Мне кажется, как закончил карьеру и вернулся из Казахстана в ноябре 2018-го, ни одной книжки не прочитал. Работа в «Зените» и на телевидении отнимает уйму времени, приходится много матчей смотреть. Плюс учеба в академии РФС, постоянные разъезды... Когда рано утром сажусь в «Сапсан», либо сплю, либо включаю что-то в YouTube.

В общем, до Жиркова мне далеко. Вот он с книгой не расстается. На днях захожу в раздевалку хоккейной медиакоманды «Чисто Питер», за которую мы с ним играем, — Юра сидит в уголке, спокойно книжечку читает. Я не особо удивился, а ребята, которые его плохо знают, были поражены. Еще и название зловещее: «Профессия — смерть». Учебный лагерь СС «Травники». Преступления и возмездия». Автор — Арон Шнеер.

14 — Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Если бы задали этот вопрос, когда я был маленький, ответил бы, не задумываясь: «Конечно, прав! Железно!» Сейчас я по-прежнему на стороне Жеглова, но уже понимаю — не все так однозначно.

Я не про Кирпича. С ним-то понятно. Он — вор, его место в тюрьме. Но ведь в подобной ситуации может оказаться и человек, в виновности которого нет стопроцентной уверенности. А ему по той же схеме улики подбросят. Это недопустимо.

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Из еды — вареные овощи. Еще ненавижу змей. Даже прикасаться к ним неприятно. Ну а третье... Как бы странно не звучало от петербуржца — не люблю пасмурную погоду. Особенно, когда идет дождь и ветер с залива бьет в лицо.