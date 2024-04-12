В РФС ответили на вопрос о втором сопернике сборной России летом

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос «СЭ» о возможном втором сопернике сборной России на летних сборах.

«У нас есть варианты, но окончательное решение мы примем с тренерским штабом, в том числе и по количеству игр. Может быть, их будет меньше двух. Может быть второй соперник из Европы? Нет. Мы должны смотреть на загрузку других сборных, так как они участвуют в официальных соревнованиях», — сказал Митрофнов «СЭ».

Ранее РФС объявил, что национальная команда проведет товарищеский матч с Белоруссией 8 июня в Минске.