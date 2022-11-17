Врач академии «Спартака» не исключил перелом или вывих у Песьякова в матче против сборной Таджикистана

Главный врач академии «Спартака» Никита Карлицкий прокомментировал «СЭ» травму голкипера сборной России Сергея Песьякова.

«После первого неудачного движения видно, как появилось смещение стопы относительно оси. Игрок самостоятельно не смог нормально поставить ногу в следующем движении и при опоре на нее почувствовал сильную боль. Такое бывает либо при вывихе, либо при переломе. В любом случае, травма серьезная», — сказал Карлицкий «СЭ».

Песьяков появился на поле после первого тайма вместо Александра Селихова. На 54-й минуте он подвернул ногу и был вынужден попросить обратную замену. Голкипер смог покинуть поле лишь с посторонней помощью.

Вместо Песьякова на поле вышел Антон Шунин, который провел в воротах остаток встречи.