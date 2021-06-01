Сборная России показала фото из раздевалки перед матчем против Польши

Сборная России в своем Twitter показала фотографии из раздевалки перед контрольным матчем против Польши, который пройдет 1 июня во Вроцлаве. Встреча начнется в 21.45 (мск).

Сборная России сыграет против поляков в красной форме.

Ранее стали известны стартовые составы России и Польши на предстоящий матч. С первых минут у команды Станислава Черчесова выйдут полузащитники Алексей Миранчук и Александр Головин.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Польша — Россия.