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Сборная России показала фото из раздевалки перед матчем против Польши

20:48
1 июня. Вроцлав. Раздевалка сборной России перед матчем с Польшей. Фото Сборная России по футболу, Instagram
1 июня. Вроцлав. Раздевалка сборной России перед матчем с Польшей. Фото Сборная России по футболу, Instagram
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Сборная России в своем Twitter показала фотографии из раздевалки перед контрольным матчем против Польши, который пройдет 1 июня во Вроцлаве. Встреча начнется в 21.45 (мск).

Сборная России сыграет против поляков в красной форме.

Ранее стали известны стартовые составы России и Польши на предстоящий матч. С первых минут у команды Станислава Черчесова выйдут полузащитники Алексей Миранчук и Александр Головин.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Польша — Россия.

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