Сборная России показала фото из раздевалки перед матчем против Польши
20:48
Сборная России в своем Twitter показала фотографии из раздевалки перед контрольным матчем против Польши, который пройдет 1 июня во Вроцлаве. Встреча начнется в 21.45 (мск).
Сборная России сыграет против поляков в красной форме.
Ранее стали известны стартовые составы России и Польши на предстоящий матч. С первых минут у команды Станислава Черчесова выйдут полузащитники Алексей Миранчук и Александр Головин.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Польша — Россия.
Раздевалка @TeamRussia перед матчем #ПольшаРоссия pic.twitter.com/a2pggrJoQs— Сборная России (@TeamRussia) June 1, 2021
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