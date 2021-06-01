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Миранчук и Головин вошли в стартовый состав сборной России на матч против Польши

20:16
Александр Головин и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Головин и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Стали известны стартовые составы сборной России и Польши на контрольный матч, который пройдет во Вроцлаве (Польша). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Встреча начнется в 21.45 (мск).

Стартовый состав сборной России: Шунин — Кузяев, Кудряшов, Джикия, Семенов, Караваев — Зобнин, Оздоев — Головин, Ал. Миранчук — Дзюба.

Запасные: Дюпин, Сафонов, Дивеев, Соболев, Жирков, Заболотный, Жемалетдинов, Ионов, Баринов, Макаров, Мостовой, Мухин.

Стартовый состав сборной Польши: Фабьянски — Кендзера, Хелик, Пентковски, Пухач — Франковски, Крыховяк, Клих, Ковнацки — Шверчок, Свидерски.

Запасные: Щенсны, Скорупски, Беднарек, Козловски, Линетты, Левандовски, Глик, Модер, Плахета, Берешиньски, Южвяк.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Польша — Россия

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