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Польша — Россия, товарищеский матч: смотреть трансляцию прямо сейчас

20:30
Сборная России сыграет против Польши в товарищеском матче. Фото AFP
Сборная России сыграет против Польши в товарищеском матче. Фото AFP
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Сегодня, 1 июня, сборная России проведет свой первый товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату Европы. Соперник — команда Польши, начало матча в 21.45 по московскому времени.

Отметим, что в рамках личных встреч российская сборная не побеждала Польшу с 1996 года.

В понедельник состоялась пресс-конференция, во время которой главный тренер сборной Станислав Черчесов ответил на вопросы о составе команды, а также о травмированных футболистах.

Следить за матчем Польша — Россия можно в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ, а также в онлайн трансляции на сайте «СЭ».

Польша — Россия

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