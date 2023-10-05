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Сегодня, 11:25

Минспорта Украины обратился к ФИФА и УЕФА с просьбой отменить решение по допуску россиян

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Фото Федор Успенский, «СЭ»

Министерство молодежи и спорта Украины призвало Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить решение по допуску сборной России до 17 лет к международным турнирам, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Также Минспорта Украины обратился ко всем ассоциациям — членам УЕФА с просьбой присоединиться к бойкоту любых матчей и турниров с участием сборной России.

26 сентября исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Решение касается как мужских, так и женских команд. Позже Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия, Литва, Финляндия и Румыния отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России. Однако, по информации Sky News, УЕФА пытается успокоить страны, которые отказываются играть с Россией.

Источник: ТАСС
Футбол
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