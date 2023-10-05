РФС опубликовал график подготовки сборной России к октябрьским матчам

РФС на официальном сайте опубликовал график подготовки сборной России к товарищеским матчам в октябре.

У команды Валерия Карпина запланированы товарищеские матчи против сборных Камеруна (12 октября, стадион «Динамо» имени Льва Яшина, Москва, 19:00) и Кении (16 октября, стадион «Титаник Мардан», Анталья, Турция, 19.00).

9 октября (понедельник)

12.00. Сбор команды в УТЦ «Новогорск».

16.00. Занятие в тренажерном зале (закрыто для СМИ).

10 октября (вторник)

11.30. Тренировка в УТЦ «Новогорск» (Открыта для СМИ с 11.30 до 12.00). По окончании тренировки — общение в микст-зоне с Валерием Карпиным и игроками.

11 октября (среда)

18.00. Предматчевая тренировка сборной России, стадион «Динамо» имени Льва Яшина (открыта для СМИ 15 минут).

19.15. Предыгровая пресс-конференция сборной России, стадион «Динамо» имени Льва Яшина (Валерий Карпин и один игрок).

12 октября (четверг)

19.00. Товарищеский матч между национальными сборными России и Камеруна, стадион «Динамо» имени Льва Яшина.

13 октября (пятница)

10.30. Восстановление, занятие в тренажерном зале (закрыто для СМИ).

11.30. Тренировка УТЦ «Новогорск» (закрыта для СМИ).

14 октября (суббота)

11.00. Тренировка УТЦ «Новогорск» (закрыта для СМИ).

15.00. Вылет в Анталью (Турция).

15 октября (воскресенье)

19.00. Предматчевая тренировка сборной России, стадион «Титаник Мардан» (Открыта для СМИ 15 минут).

20.15. Предыгровая пресс-конференция сборной России, стадион «Титаник Мардан» (Валерий Карпин и один игрок).

16 октября (понедельник)

19.00. Товарищеский матч между национальными сборными России и Кении, стадион «Титаник Мардан».

23.00. Вылет в Москву.