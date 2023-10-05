РФС опубликовал график подготовки сборной России к октябрьским матчам
РФС на официальном сайте опубликовал график подготовки сборной России к товарищеским матчам в октябре.
У команды Валерия Карпина запланированы товарищеские матчи против сборных Камеруна (12 октября, стадион «Динамо» имени Льва Яшина, Москва, 19:00) и Кении (16 октября, стадион «Титаник Мардан», Анталья, Турция, 19.00).
9 октября (понедельник)
12.00. Сбор команды в УТЦ «Новогорск».
16.00. Занятие в тренажерном зале (закрыто для СМИ).
10 октября (вторник)
11.30. Тренировка в УТЦ «Новогорск» (Открыта для СМИ с 11.30 до 12.00). По окончании тренировки — общение в микст-зоне с Валерием Карпиным и игроками.
11 октября (среда)
18.00. Предматчевая тренировка сборной России, стадион «Динамо» имени Льва Яшина (открыта для СМИ 15 минут).
19.15. Предыгровая пресс-конференция сборной России, стадион «Динамо» имени Льва Яшина (Валерий Карпин и один игрок).
12 октября (четверг)
19.00. Товарищеский матч между национальными сборными России и Камеруна, стадион «Динамо» имени Льва Яшина.
13 октября (пятница)
10.30. Восстановление, занятие в тренажерном зале (закрыто для СМИ).
11.30. Тренировка УТЦ «Новогорск» (закрыта для СМИ).
14 октября (суббота)
11.00. Тренировка УТЦ «Новогорск» (закрыта для СМИ).
15.00. Вылет в Анталью (Турция).
15 октября (воскресенье)
19.00. Предматчевая тренировка сборной России, стадион «Титаник Мардан» (Открыта для СМИ 15 минут).
20.15. Предыгровая пресс-конференция сборной России, стадион «Титаник Мардан» (Валерий Карпин и один игрок).
16 октября (понедельник)
19.00. Товарищеский матч между национальными сборными России и Кении, стадион «Титаник Мардан».
23.00. Вылет в Москву.