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Сегодня, 11:00

Титов считает, что сборной России нужно обязательно проводить товарищеские матчи

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Бывший игрок сборной России Егор Титов рассказал о важности товарищеских матчей национальной команды.

«Матчи против сборных Кении и Камеруна обязательно нужны. Институт сборной должен жить! Если не будет главной команды, зачем нам тогда молодежка? К чему им стремиться, в какую сборную, если мы закрываем главную? Они не играют в футбол, куда идти молодым? А если закрываем молодежку, то юношам куда идти? Одно цепляется за другое, поэтому нельзя ни в коем случае отчаиваться — все будет хорошо. Играть нужно обязательно. Уверен, «ВТБ Арена» на матче с Камеруном будет полная», — приводит Sport24 слова Титова.

Матч между сборными России и Камеруна пройдет в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 12 октября. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Также национальная команда проведет товарищеский матч против Кении. Игра пройдет 16 октября в Турции на стадионе «Титаник Мардан». Начало — в 18.00 по московскому времени.

Российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

Источник: Sport24
Егор Титов
Футбол
Сборная России по футболу
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