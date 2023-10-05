Титов считает, что сборной России нужно обязательно проводить товарищеские матчи

Бывший игрок сборной России Егор Титов рассказал о важности товарищеских матчей национальной команды.

«Матчи против сборных Кении и Камеруна обязательно нужны. Институт сборной должен жить! Если не будет главной команды, зачем нам тогда молодежка? К чему им стремиться, в какую сборную, если мы закрываем главную? Они не играют в футбол, куда идти молодым? А если закрываем молодежку, то юношам куда идти? Одно цепляется за другое, поэтому нельзя ни в коем случае отчаиваться — все будет хорошо. Играть нужно обязательно. Уверен, «ВТБ Арена» на матче с Камеруном будет полная», — приводит Sport24 слова Титова.

Матч между сборными России и Камеруна пройдет в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 12 октября. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Также национальная команда проведет товарищеский матч против Кении. Игра пройдет 16 октября в Турции на стадионе «Титаник Мардан». Начало — в 18.00 по московскому времени.

Российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.