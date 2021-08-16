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Лещенко — о невызове Дзюбы в сборную: «Это правильный ход. Карпин не будет играть навесами»

16:05
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Народный артист России Лев Лещенко прокомментировала состав сборной России на сентябрьские матчи отборочного цикла к чемпионату мира-2022.

«Мне очень приятно, что в составе сборной четверо динамовцев, — сказал Лещенко «СЭ». — Приятно, что Карпин сделал поворот в сторону молодежи и обновления сборной. Рутинность не позволяла ничего сделать ни одному тренеру. Это правильный ход. Отсутствие Дзюбы? В центре нападения должен быть сильный форвард. Это решение Карпина. Он приносит сборной новую стратегию. Сборная не будет играть навесами. У нас всегда была стратегия на Дзюбу. Все это знали, знали игру Артема. В целом, это правильный ход».

В сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября, 21:45 мск), Кипра (4 сентября, 16.00 мск) и Мальты (7 сентября, 21.45 мск).

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры