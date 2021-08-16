Народный артист России Лев Лещенко прокомментировала состав сборной России на сентябрьские матчи отборочного цикла к чемпионату мира-2022.

«Мне очень приятно, что в составе сборной четверо динамовцев, — сказал Лещенко «СЭ». — Приятно, что Карпин сделал поворот в сторону молодежи и обновления сборной. Рутинность не позволяла ничего сделать ни одному тренеру. Это правильный ход. Отсутствие Дзюбы? В центре нападения должен быть сильный форвард. Это решение Карпина. Он приносит сборной новую стратегию. Сборная не будет играть навесами. У нас всегда была стратегия на Дзюбу. Все это знали, знали игру Артема. В целом, это правильный ход».

В сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября, 21:45 мск), Кипра (4 сентября, 16.00 мск) и Мальты (7 сентября, 21.45 мск).