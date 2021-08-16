Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал отсутствие в составе сборной России Артема Дзюбы.

«Я не удивлен, что Карпин не вызывал Дзюбу в сборную. Закономерно. Как говорится, дорогу молодым!» — сказал Кафельников «СЭ»

В четырех турах текущего сезона РПЛ форвард «Зенит» провел только один полный матч.

Состав сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 можно посмотреть здесь.

В сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября, 21:45 мск), Кипра (4 сентября, 16.00 мск) и Мальты (7 сентября, 21.45 мск).