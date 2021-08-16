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Кафельников — об отсутствии Дзюбы в сборной России: «Дорогу молодым!»

16:09
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Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал отсутствие в составе сборной России Артема Дзюбы.

«Я не удивлен, что Карпин не вызывал Дзюбу в сборную. Закономерно. Как говорится, дорогу молодым!» — сказал Кафельников «СЭ»

В четырех турах текущего сезона РПЛ форвард «Зенит» провел только один полный матч.

Состав сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 можно посмотреть здесь.

В сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября, 21:45 мск), Кипра (4 сентября, 16.00 мск) и Мальты (7 сентября, 21.45 мск).

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры