Кафельников — об отсутствии Дзюбы в сборной России: «Дорогу молодым!»
16:09
Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал отсутствие в составе сборной России Артема Дзюбы.
«Я не удивлен, что Карпин не вызывал Дзюбу в сборную. Закономерно. Как говорится, дорогу молодым!» — сказал Кафельников «СЭ»
В четырех турах текущего сезона РПЛ форвард «Зенит» провел только один полный матч.
Состав сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 можно посмотреть здесь.
В сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября, 21:45 мск), Кипра (4 сентября, 16.00 мск) и Мальты (7 сентября, 21.45 мск).
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