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Смородская согласна с составом сборной России на предстоящие отборочные матчи ЧМ-2022

15:54
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала состав сборной России на сентябрьские матчи отборочного цикла к чемпионату мира.

«Полностью согласна с таким выбором состава. Я бы вызвала этих же игроков. Про Дзюбу я не хочу ничего говорить. Пусть Карпин спокойно делает свое дело и свою работу», — сказала Смородская «СЭ».

В сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября, 21:45 мск), Кипра (4 сентября, 16.00 мск) и Мальты (7 сентября, 21.45 мск).

Состав сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 можно посмотреть здесь.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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