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Леонид Федун — о выступлении России на Евро: «Сборная Мутко умерла, а новая не родилась»

13:05
Тренировка сборной России. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Тренировка сборной России. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» оценил выступление сборной России на Евро-2020.

— Самая горячая тема последних дней в России — выступление сборной на Евро. Как вам результат и игра команды?

— Наверное, так же, как и всем. Впечатление очень негативное. К сожалению, выступили крайне плохо. У меня было ожидание, что мы дойдем до четвертьфинала, но, как говорится, наши ожидания — наши проблемы. Та сборная, которую в свое время сделал Мутко, умерла, а новая не родилась. Так бывает. И предпосылок для появления новой эффективной работоспособной сборной крайне мало.

— Как вам спартаковцы в составе сборной России на Евро?

— К сожалению, ничем хорошим ребята не выделялись. Соболеву дали очень мало времени, хотя он очень-очень хотел играть. А так... Конечно, все будут вспоминать ошибку Зобнина, но мы его прекрасно знаем. Уверен, у Романа больше никогда не будет в жизни такого умопомрачения. Он извинился — и тема закрыта.

Тут мы снова возвращаемся к уровню нашего футбола. Он деградирует. Это мы наблюдаем по всем показателям: по выступлению в еврокубках, по рейтингу сборной, по количеству молодых игроков в командах, по востребованности наших футболистов в Европе. Я смотрел матч сборной Италии... Ну у меня нет эпитетов, как ее определить. С финансовой точки зрения наш футбол — это уже не вторая-третья лига, скажем так. Сейчас у нас лишь «Зенит» может входить в Топ-30 или Топ-50 самых богатых клубов по бюджету и стоимости состава. А когда-то «Спартак» входил в 20-ку. Но девальвация рубля и невозможность зарабатывать отбросили нас далеко-далеко назад. Повторюсь, какая-нибудь Хорватия живет гораздо скромнее, но добивается большего, потому что совсем иное целеполагание в футболе.

— На Евро никто из спартаковцев не вырос в цене. Даже Крал, дошедший до четвертьфинала.

— Нет, конечно. Мне, кстати, понравилось, как Крал играл на Евро. Он играл в свой футбол, был частью системы. Если бы мы добились того, чего добилась маленькая Чехия — это были бы восторг и ночные гуляния.

Сборная России на чемпионате Европы-2020 с 3 очками заняла 4 место в группе Б не попала в стадию плей-офф.

Полное интервью Федуна — на сайте «СЭ»

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