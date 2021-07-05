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Федун высказал свою позицию по будущему Черчесова в сборной России

13:15
Станислав Черчесов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» высказал свое мнение о дальнейшей работе Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

— Должен ли, на ваш взгляд, после такого результата уходить в отставку главный тренер команды?

— На исполкоме я бы проголосовал за кадровые изменения по тренеру.

— Кто, в таком случае, должен возглавить команду?

— Иностранец. Давайте посмотрим: самый эффективный российский тренер сейчас — Слуцкий. Но какие у него были результаты в сборной?

— Ни Карпин, ни Семак...

— Убежден, что нужен молодой амбициозный иностранец, которому дадут карт-бланш на несколько лет, чтобы он сформировал новый костяк сборной. Без этого ничего не получится. Потому что наш футбол все больше и больше сваливается в кризис, выхода из которого я, к сожалению, не вижу. Никаких реформ не проводится. А болтология и эмоции так и остаются болтологией и эмоциями. Реальных действий нет, а это значит, что мы и дальше будем катиться по наклонной.

Сборная России на чемпионате Европы-2020 с 3 очками заняла 4 место в группе Б не попала в стадию плей-офф.

Полное интервью Федуна — на сайте «СЭ»

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