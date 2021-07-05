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Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова

11:52

Сборная России в соцсетях выразила соболезнования в связи со смертью режиссера Владимира Меньшова. Сегодня, 5 июля, стало известно о его смерти из-за последствий коронавирусной инфекции.

«Умер актер и режиссер Владимир Меньшов. Легенда советского и российского кино, он снял всеми любимые шедевры: «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и «Ширли-мырли». Выражаем соболезнования родным и близким Владимира Валентиновича», — говорится в сообщении.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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