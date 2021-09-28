Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре «СЭ» прокомментировал состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022.

«Состав не окончательный, так как в субботу и воскресенье будет тур, после которого могут быть изменения. Так что будем считать, что это предварительный состав. На сегодняшний день включены те футболисты, которые играют постоянно в основных составах и результативно. Например, Агаларов. Тренер исходит из правильного принципа: те, кто играет постоянно, рассматриваются в кандидаты сборной команды. Я считаю, что все лучшие игроки объявлены», — сказал Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

В октябре сборная России проведет два матча — против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор).