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Колосков — о составе сборной России: «Все лучшие игроки объявлены»

10:55
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре «СЭ» прокомментировал состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022.

«Состав не окончательный, так как в субботу и воскресенье будет тур, после которого могут быть изменения. Так что будем считать, что это предварительный состав. На сегодняшний день включены те футболисты, которые играют постоянно в основных составах и результативно. Например, Агаларов. Тренер исходит из правильного принципа: те, кто играет постоянно, рассматриваются в кандидаты сборной команды. Я считаю, что все лучшие игроки объявлены», — сказал Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

В октябре сборная России проведет два матча — против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор).

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Сергей Федоров все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры