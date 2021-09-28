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Малафеев: «Карпин обязательно найдет применение Глушакову в нынешней сборной»

13:45
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Экс-вратарь сборной России Вячеслав Малафеев оценил возвращение Дениса Глушакова в состав национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 в октябре.

«Денис хорошо провел стартовый отрезок сезона в РПЛ, в составе «Химок» и забил 6 мячей в ворота соперников (3 — с пенальти). Он находится в хорошей форме и, безусловно, будет полезен команде. У него большой опыт и он прекрасно знаком Валерию Георгиевичу. Он обязательно найдет применение Денису в нынешней сборной», — сказал Малафеев «СЭ».

В октябре сборная России проведет два матча — против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор).

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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