Агаларов и Глушаков попали в итоговый состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022 в октябре

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным определился с окончательным составом национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 в октябре.

Состав выглядит следующим образом:

вратари Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунев («Байер», Германия), Матвей Сафонов («Краснодар»);

защитники Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба — «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция);

полузащитники Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Александр Головин («Монако», Франция), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Арсен Захарян, Даниил Фомин, Денис Макаров (все — «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»);

нападающие Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Гамид Агаларов («Уфа»).

В начале сентября от вызова в сборную отказался форвард «Зенита» Артем Дзюба. В этом сезоне 33-летний нападающий забил 3 мяча и сделал 3 передачи в 9 встречах чемпионата России.

В октябре сборная России проведет два матча — против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор).

Турнирная таблица группы Н после 6 сыгранных матчей:

1. Хорватия — 13 очков

2. Россия — 13

3. Словакия — 9

4. Словения — 7

5. Мальта — 4

6. Кипр — 4

Прямую путевку в финальный турнир ЧМ-2022 получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых встречах.

Расписание всех матчей сборной России в 2021 году можно посмотреть здесь //

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