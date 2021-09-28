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Корниленко: «Зиньковскому нужно больше стабильности, чтобы играть за сборную России»

10:41
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался об игре полузащитника команды Антона Зиньковского.

Вчера, 27 сентября, был опубликован окончательный состав сборной России на октябрьские матчи отбора к ЧМ-2022. Зиньковский входил в расширенный список игроков, однако в окончательный не попал.

«Антон действительно теперь понимает, что за ним следят, что он на карандаше у главного тренера сборной и действительно этого заслуживает. Парень взрослый, все понимает, в том числе и то, что нет разницы, сколько игроку лет, никаких предпочтений, если даже Денис Глушаков, показывая хорошую игру в клубе, вызывается в сборную. Поэтому я уверен в Антоне, мы знаем, что он может, просто нужно больше стабильности, и он будет игроком сборной России», — цитирует Корниленко ТАСС.

В этом сезоне 25-летний футболист провел девять матчей, забив 1 гол и сделав 3 результативные передачи.

C полным составом сборной России можно ознакомиться здесь.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12522057

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Виктория Кравченко все материалы автора

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