Корниленко: «Зиньковскому нужно больше стабильности, чтобы играть за сборную России»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался об игре полузащитника команды Антона Зиньковского.

Вчера, 27 сентября, был опубликован окончательный состав сборной России на октябрьские матчи отбора к ЧМ-2022. Зиньковский входил в расширенный список игроков, однако в окончательный не попал.

«Антон действительно теперь понимает, что за ним следят, что он на карандаше у главного тренера сборной и действительно этого заслуживает. Парень взрослый, все понимает, в том числе и то, что нет разницы, сколько игроку лет, никаких предпочтений, если даже Денис Глушаков, показывая хорошую игру в клубе, вызывается в сборную. Поэтому я уверен в Антоне, мы знаем, что он может, просто нужно больше стабильности, и он будет игроком сборной России», — цитирует Корниленко ТАСС.

В этом сезоне 25-летний футболист провел девять матчей, забив 1 гол и сделав 3 результативные передачи.

C полным составом сборной России можно ознакомиться здесь.