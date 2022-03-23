Карпин не теряет надежды на попадание сборной России на ЧМ-2022

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не теряет надежды, что команда еще имеет шансы на попадание на ЧМ-2022.

«Надежда, что сыграем в стыках, есть. Надежда умирает последней. Еще один момент, чтобы нам собраться. А вдруг», — заявил тренер.

В плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года сборная России должна была сыграть с Польшей 24 марта. Из-за отстранения российской сборной поляки 29 марта сыграют с победителем пары Швеция — Чехия.