Карпин: «То, что поляки прошли без соперника, это все нечестно»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, кого из потенциальных соперников национальной команды хотел бы видеть на ЧМ-2022.

— Вы на сборах общались с тренером сборной Польши. А потом именно поляки начали топить за то, чтобы нас убрали из стыков. Вы бы также поступили?

— Конечно, настаивал бы, чтобы мы прошли дальше. Позиция поляков понятна.

Стыковой матч сборной Польши буду смотреть. Интересно, по какой схеме будут играть, хотя бы. Мы готовились к ним, отсмотрели много матчей этого тренера. Предполагали, как они будут играть. Мне будет по барабану на результат.

— Будете ли вы желать Польше неуспеха?

— По барабану. Остальные сборные нас тоже не особо поддерживали. То, что они прошли без соперника, это все нечестно.

В плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года сборная России должна была сыграть с Польшей 24 марта. Из-за отстранения российской сборной поляки 29 марта сыграют с победителем пары Швеция — Чехия.