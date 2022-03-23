Карпин рассказал о повреждениях Сафонова и Сарвели

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с травмированными игроками.

«Игроки уехали из сборной? Отношусь к этому как к данности. Сегодня не было Сафонова и Сарвели. У Сафонова ушиб локтя, у Сарвели чуть напряглась задняя. И ушел Ионов из-за небольшого повреждения. Вы на это не обратите внимание в клубе, но здесь это делаете», — заявил Карпин.

Ранее голкипер Александр Селихов покинул расположение сборной России по решению медицинского штаба национальной команды. Он почувствовал болевые ощущения в спине после одной из тренировок.