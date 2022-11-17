Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с «СЭ» оценил игру Сергея Пиняева и Александра Солдатенкова в товарищеском матче сборной России против Таджикистана (0:0).

«Понятно, что состав был экспериментальный, не все получилось. Футболисты «Крыльев» смотрелись так же, как и вся сборная — что-то получалось, что-то нет. Сильно чувствовалась несыгранность. Пиняев пытался обострять, но на сложном поле не все получалось. В первом тайме он был одним из самых активных, во втором активность была чуть ниже. По такому матчу сложно делать выводы», — сказал Осинькин «СЭ».

Пиняев вышел в стартовом составе и стал самым молодым футболистом в истории сборной России. Он был заменен на 84-й минуте.

Солдатенков провел на поле весь матч.