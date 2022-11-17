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Осинькин — об игре Пиняева за сборную России: «В первом тайме он был одним из самых активных на поле, но чувствовалась несыгранность»

Осинькин оценил игру Пиняева и Солдатенкова в матче против Таджикистана
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Сергей Пиняев (справа).
Фото РФС

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с «СЭ» оценил игру Сергея Пиняева и Александра Солдатенкова в товарищеском матче сборной России против Таджикистана (0:0).

«Понятно, что состав был экспериментальный, не все получилось. Футболисты «Крыльев» смотрелись так же, как и вся сборная — что-то получалось, что-то нет. Сильно чувствовалась несыгранность. Пиняев пытался обострять, но на сложном поле не все получалось. В первом тайме он был одним из самых активных, во втором активность была чуть ниже. По такому матчу сложно делать выводы», — сказал Осинькин «СЭ».

Пиняев вышел в стартовом составе и стал самым молодым футболистом в истории сборной России. Он был заменен на 84-й минуте.

Солдатенков провел на поле весь матч.

Сергей Пиняев
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
Александр Солдатенков
Игорь Осинькин
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