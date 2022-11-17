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Россия сыграла вничью с Таджикистаном в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент
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17 ноября. Душанбе. Таджикистан — Россия — 0:0.
Фото РФС.

Сборная России сыграла вничью с командой Таджикистана в товарищеском матче. Игра, которая проходила в Душанбе, завершилась со счетом 0:0.

Российская команда выступила в экспериментальном составе, дав шанс дебютировать за национальную сборную нескольким футболистам.

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев стал самым молодым футболистом в истории сборной России.

Также по ходу матча травму получил голкипер «Ростова» Сергей Песьяков. Он был вынужден покинуть поле через несколько минут после выхода на замену.

20 ноября сборная России проведет в гостях товарищеский матч против сборной Узбекистана.

Товарищеские матчи.
17 нояб, 18:00. Pamir Stadium (Душанбе)
Таджикистан
0:0
Россия

Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
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