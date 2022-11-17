Россия сыграла вничью с Таджикистаном в товарищеском матче

Сборная России сыграла вничью с командой Таджикистана в товарищеском матче. Игра, которая проходила в Душанбе, завершилась со счетом 0:0.

Российская команда выступила в экспериментальном составе, дав шанс дебютировать за национальную сборную нескольким футболистам.

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев стал самым молодым футболистом в истории сборной России.

Также по ходу матча травму получил голкипер «Ростова» Сергей Песьяков. Он был вынужден покинуть поле через несколько минут после выхода на замену.

20 ноября сборная России проведет в гостях товарищеский матч против сборной Узбекистана.