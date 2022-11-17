Сергей Пиняев стал самым молодым футболистом в истории сборной России

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев стал самым молодым футболистом в истории сборной России.

Игрок попал в стартовый состав на товарищеский матч против Таджикистана, который пройдет сегодня, 17 ноября.

Пиняев вышел на поле в составе сборной в возрасте 18 лет и 15 дней и побил рекорд Игоря Акинфеева, который дебютировал за национальную команду в возрасте 18 лет и 20 дней в товарищеской игре против Норвегии (2:3) 28 апреля 2004 года.

Матч Таджикистан — Россия проходит на Центральном республиканском стадионе в Душанбе, игра началась в 18.00 по московскому времени.