В сборной России рассказали о характере травмы Песьякова в матче с Таджикистаном

Врач сборной России Михаил Вартапетов рассказал о характере травмы вратаря Сергея Песьякова.

Голкипер получил повреждение в товарищеском матче против Таджикистана (0:0).

«У Песькова предварительно повреждение голеностопного сустава. Окончательный диагноз будет позже», — сказал Вартапетов.

Песьяков появился на поле после первого тайма вместо Александра Селихова. На 54-й минуте он подвернул ногу и был вынужден попросить обратную замену. Голкипер смог покинуть поле лишь с посторонней помощью.

Вместо Песьякова на поле вышел Антон Шунин, который провел в воротах остаток встречи.