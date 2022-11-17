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Сегодня, 20:07

В сборной России рассказали о характере травмы Песьякова в матче с Таджикистаном

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Врач сборной России Михаил Вартапетов рассказал о характере травмы вратаря Сергея Песьякова.

Голкипер получил повреждение в товарищеском матче против Таджикистана (0:0).

«У Песькова предварительно повреждение голеностопного сустава. Окончательный диагноз будет позже», — сказал Вартапетов.

Песьяков появился на поле после первого тайма вместо Александра Селихова. На 54-й минуте он подвернул ногу и был вынужден попросить обратную замену. Голкипер смог покинуть поле лишь с посторонней помощью.

Вместо Песьякова на поле вышел Антон Шунин, который провел в воротах остаток встречи.

Сергей Песьяков
Футбол
Сборная России по футболу
Михаил Вартапетов
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