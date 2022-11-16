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16 ноября, 17:05

Главный тренер сборной Таджикистана пожал руку каждому журналисту перед пресс-конференцией, посвященной матчу против России

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Главный тренер сборной Таджикистана Петар Шегрт заявил о важности соблюдения уважения между людьми.

Перед началом пресс-конференции, посвященной товарищескому матчу против сборной России, специалист пожал руку каждому журналисту, который посетил мероприятие.

«Войдя сюда, я подал руку каждому журналисту. Так должно происходить всегда — между игроками, тренерами, странами. Уважение — самое главное», — заявил Шегрт.

Товарищеский матч Таджикистан — Россия состоится в четверг, 17 ноября в Душанбе и начнется в 18.00 по московскому времени.

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