РФС и Федерация футбола Таджикистана подписали меморандум о сотрудничестве

Российский футбольный союз (РФС) и Федерация футбола Таджикистана (ФФТ) подписали меморандум о сотрудничестве.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов и первый вице-президент ФФТ Хуршед Мирзо провели встречу в среду, 16 ноября. Функционеры обсудили пути расширения сотрудничества между федерациями и договорились о проведении товарищеских матчей между различными сборными командами двух стран.

В рамках подписанного меморандума Митрофанов выразил стремление к расширению сотрудничества с Федерацией футбола Таджикистана. В свою очередь Мирзо отметил, что подписание документа приведет к укреплению сотрудничества между федерациями и поможет развитию футбола в Таджикистане.

В четверг, 17 ноября в Душанбе состоится товарищеский матч между сборными Таджикистана и России. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.