Главный тренер сборной Таджикистана: «Карпин в последний раз проигрывал Хорватии, а я — хорват»

Главный тренер сборной Таджикистана Петар Шегрт поделился ожиданиями от товарищеского матча против России.

«Чтобы обыграть сборную России, нужно провести идеальный матч. Кстати, многие забыли, но в 2008 году я уже выигрывал у россиян вместе с молодежной командой Грузии. Кроме этого, наберитесь терпения. Сборная Таджикистана не играла здесь три года. Ребята будут немного нервничать. Им нужна поддержка. Если хотите критиковать — критикуйте меня, а не игроков. В то же время не забывайте. Последний раз Карпин проигрывал Хорватии. А я — хорват», — приводит «РБ Спорт» слова Шегрта.

Матч Таджикистан — Россия пройдет в четверг, 17 ноября в Душанбе и начнется в 18.00 по московскому времени.