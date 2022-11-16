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Главный тренер сборной Таджикистана: «Карпин в последний раз проигрывал Хорватии, а я — хорват»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер сборной Таджикистана Петар Шегрт поделился ожиданиями от товарищеского матча против России.

«Чтобы обыграть сборную России, нужно провести идеальный матч. Кстати, многие забыли, но в 2008 году я уже выигрывал у россиян вместе с молодежной командой Грузии. Кроме этого, наберитесь терпения. Сборная Таджикистана не играла здесь три года. Ребята будут немного нервничать. Им нужна поддержка. Если хотите критиковать — критикуйте меня, а не игроков. В то же время не забывайте. Последний раз Карпин проигрывал Хорватии. А я — хорват», — приводит «РБ Спорт» слова Шегрта.

Матч Таджикистан — Россия пройдет в четверг, 17 ноября в Душанбе и начнется в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/glavny-j-trener-sbornoj-tadzhikistana-poslednij-raz-karpin-proigry-val-horvatii-a-ya-horvat/
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