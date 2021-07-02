Гладилин рассказал, кто мог бы стать главным тренером сборной России по футболу

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о том, кто может заменить Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

«Кандидатур я могу назвать много, но пойдут ли такие тренеры сразу под такую тему? Они наверняка скажут, мол, давайте гарантии, что я буду продолжать работу на два-три года, на следующий цикл, — приводит слова Гладилина «Газета.Ru». — Этот цикл сейчас начинать с отборочных игр с такими хорошими командами — это очень сложно. Только тренер, который отчаянный, или которому деваться некуда, пойдет на такую аферу. Или его должны уговорить чем-то.

А кандидатуры я могу назвать. Вот промелькнуло, что Виллаш-Боаш, который сейчас без работы. Квалифицированный, сильный тренер, работал в «Зените» и знает наш футбол. Из наших тренеров я могу сразу назвать — Валерий Карпин. Номер один, который знает тему, играл в сборной, имеет авторитет. Но сейчас на сто процентов уверен, что в этой ситуации они не пойдут в команду, которая разобрана, а моральный дух у нее упал. Вот в чем проблема».

Сборная России не смогла выйти в плей-офф на чемпионате Европы по футболу. 2 июля главный тренер национальной команды Станислав Черчесов заявил, что не намерен подавать в отставку.