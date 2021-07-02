Черчесов ответил на вопрос об отставке

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о своей возможной отставке.

«Как бы это спокойно сформулировать, чтобы это было правильно понято и истолковано... Во-первых, мы занимаемся непростым, государственным делом. Считаю, что это государственная должность, которую надо исполнять. Когда я читаю, что меня пригласили или что-то такое — меня никто не приглашал. Может, я немного старой школы, поэтому так рассуждаю, это назначение которое не обсуждается, это приказ к исполнению. Не думал, что вообще когда-либо буду тренировать сборную, но, если тебя зовут и говорят, что это надо сделать — моя задача была дать добро и сказать, что я готов. Выражаясь военным языком — я солдат своей страны, мне дали задачу, я ее выполняю. Уже пять лет.



Возможно, кто-то думает, что я импульсивный и эмоциональный, но я не должен принимать импульсивных и эмоциональных решений, потому что я выполняю роль, которую надо выполнять правильно. Чтобы к чему-то прийти, надо, во-первых, всем успокоиться и выдохнуть. А подавать в отставку или нет — мы уже как-нибудь, как решали насчет назначения, спокойно, по-деловому решим. Еще раз говорю, в моем понимании это государственная должность. На этом пока давайте остановимся. Детального разбора с моим руководителем по поводу чемпионата Европы на сегодня не было, поэтому мы спокойно все обсудим и решим», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Станислав Черчесов возглавляет сборную России с лета 2016 года. На Евро-2020 национальная команда под его руководством заняла 4-е место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира.