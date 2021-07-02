Зелимхан Бакаев: «Все, что говорит Черчесов, мы прекрасно понимаем»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями от пресс-конференции главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

— Смотрели сегодня пресс-конференцию Станислава Черчесова?

— Я не смотрел, готовился к матчу.

— Но в интернете очень много мемов и разговоров о том, что никто не понял, о чем говорил Станислав Саламович. В связи с этим была полушутка — футболисты понимают, что говорит тренер в раздевалке? Потому что сегодня была просто вода.

— Честно, я не видел. Но все, что говорит Станислав Саламович, мы прекрасно понимаем. Нам все идеально раскладывают на тренировках, как играть против любого соперника. Так что в этом вообще нет вопросов. Они великолепно выполняют свою работу на сборах, на которых я был. Все идеально делали, готовились под каждого соперника. Сегодня, к сожалению, не получилось.

— Совсем скоро чемпионат мира. У тебя это сидит в голове, что Евро ты пропустил, а туда надо уже что-то делать?

— Конечно, я хочу на чемпионат мира — это мечта. Надо сейчас еще сильнее работать и уже в официальных играх показывать свою лучшую игру. Все в моих руках и ногах. По воле Всевышнего, надеюсь, я все смогу.

«Правильные и воспитанные ничего не выигрывают». О чем два с половиной часа говорил Черчесов