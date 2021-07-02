Помощник Тедеско: «Мы с Доменико пока не обсуждали возможность дальнейшей работы в России»

Бывший тренер «Спартака» Макс Урванчки, который входил в тренерский штаб Доменико Тедеско, оценил шансы на то, что он может оказаться в тренерском штабе сборной России.

«Я не думал о работе в сборной России. Мы с Доменико пока не обсуждали возможность дальнейшей работы в России. Мы, наконец, вернулись к семье, хотим хотя бы 5 недель провести с ними. Для нас сейчас это важно», — заявил Урванчки «СЭ».

Напомним, на чемпионате Европы по футболу сборная России не могла выйти в плей-офф турнира.

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов заявил, что не намерен подавать в отставку.