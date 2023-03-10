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Геннадий Орлов: «Если Дзюба будет забивать в каждом матче, общественность заставит Карпина, чтобы он был в сборной»

Алина Савинова
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Комментатор Геннадий Орлов оценил шансы нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы получить вызов в сборную России.

«Если Артем будет забивать в каждом матче, Карпин хочешь не хочешь — возьмет его в сборную. Общественность заставит Карпина, чтобы Дзюба был в сборной. Но, в любом случае, состав определяет главный тренер», — приводит Sport24 слова Орлова.

В матче 18-го тура РПЛ Дзюба забил три гола в ворота «Ростова» (3:1). 6 марта стало известно о том, что форвард не попал в расширенный состав национальной команды на мартовский сбор перед товарищескими матчами против Ирака и Ирана.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-10-orlov-yesli-dzyuba-budet-zabivat-v-kazhdom-matche-obshchestvennost-zastavit-karpina-chtoby-on-byl-v-sbornoy
Артем Дзюба
Сборная России по футболу
Геннадий Орлов
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