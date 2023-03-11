Бевеев о попадании в расширенный список сборной России: «Очень рад»

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев высказался о попадании в расширенный список сборной России на мартовский сбор.

«Команда поздравила меня и Илью Помазуна с попаданием в расширенный список сборной. Очень рад, что так произошло. Что это значит для меня? Год назад я играл в первой лиге, сейчас играю за «Урал» и попадаю в расширенный список. Это значит, что за год с помощью трудолюбия, упорства и можно попасть в сборную России», — сказал Бевеев.

Сбор состоится с 19 по 28 марта в Новогорске. Команда Карпина должна провести товарищеские матчи с Ираном и Ираком.