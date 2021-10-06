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«На Хасбика похож». Футболисты сборной России попытались угадать игроков по детским фотографиям

Футболисты сборной России попытались угадать игроков национальной команды по детским фотографиям
17:16
Федор Смолов угадывает футболиста по детскому фото. Фото Youtube.com
Федор Смолов угадывает футболиста по детскому фото. Фото Youtube.com
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Футболисты сборной России Федор Смолов, Денис Черышев, Далер Кузяев и Игорь Дивеев приняли участие в специальном проекте YouTube-канала национальной команды. Они постарались угадать футболистов сборной по детским фотографиям.

Некоторых партнеров по команде им удалось легко узнать.

«Это Рифат Жемалетдинов. По щечкам я угадал», — улыбнулся Кузяев.

«Это Голова. Сразу видно эти его три пера на голове», — посмеялся Смолов. «По прическе видно, что он», — подтвердил Черышев.

«На Хасбика похож», — так описал фото молодого Кузяева Смолов.

Если фотография выглядела старо, то все сразу говорили, что это Юрий Жирков. Поэтому только Денис Черышев на черно-белой фотографии угадал Виктора Онопко.

Победу в заочном споре одержал Федор Смолов, который дал 20 правильных ответов. Он даже угадал фото певца Тимати.

Хасбулла Магомедов (Хасбик) — известный блогер из Дагестана. Ему 18 лет. Его вес составляет около 20 килограммов. Рост — примерно 100 см.

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Иван Шитик все материалы автора

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