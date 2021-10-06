Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение форварда «Зенита» Артема Дзюбы отказаться от вызова в сборную России.

«Я не расстроился этому. Почему я должен расстраиваться из-за этого? И без него сборная покажет достойный результат. У нас есть, кому играть в нападении. От сборной я бы не отказался никогда. Единственная причина, почему можно не поехать в сборную — это травма. Других причин быть не может», — сказал Комбаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Дзюба был капитаном сборной России с 2018 года, но не принимал участия в сентябрьских матчах отбора чемпионата мира-2022 против Хорватии (0:0), Кипра (2:0) и Мальты (2:0).

Изначально Дзюба попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи, но форвард объявил об отказе от вызова в национальную команду. Футболист объяснил это тем, что еще не набрал необходимую физическую форму.