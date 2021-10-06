Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

«От сборной я бы никогда не отказался». Дмитрий Комбаров — о решении Дзюбы

Комбаров высказался о решении Дзюбы не ехать в сборную России
17:35
Теги:

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение форварда «Зенита» Артема Дзюбы отказаться от вызова в сборную России.

«Я не расстроился этому. Почему я должен расстраиваться из-за этого? И без него сборная покажет достойный результат. У нас есть, кому играть в нападении. От сборной я бы не отказался никогда. Единственная причина, почему можно не поехать в сборную — это травма. Других причин быть не может», — сказал Комбаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Дзюба был капитаном сборной России с 2018 года, но не принимал участия в сентябрьских матчах отбора чемпионата мира-2022 против Хорватии (0:0), Кипра (2:0) и Мальты (2:0).

Изначально Дзюба попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи, но форвард объявил об отказе от вызова в национальную команду. Футболист объяснил это тем, что еще не набрал необходимую физическую форму.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора

Читайте также

Карпин отреагировал на уход Прядкина с поста главы РПЛ
Впервые за два года женщин пустят на футбол в Иране, они смогут поддержать сборную в матче с Кореей
«Она ее не любит!» Милохин за спиной Медведевой намекнул на их отношения с Загитовой
Загитова задала Милохину в 4 раза больше вопросов, чем Медведевой
Звездные волейболистки бежали из своей страны из-за травли. Их обвиняют в издевательствах над школьниками
0
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры