Карпин признался, что Дзюба нужен был сборной России на матчи против Словакии и Словении
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в программе «Коммент.Шоу» на YouTube-канале признался, что форвард «Зенита» Артем Дзюба нужен национальной команде на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022 против Словакии и Словении.
— Фалькао к нам приедет?
— А сам как думаешь?
— Вам Дзюба нужен в сборной?
— Да.
— Вы расстроены, что он не приедет?
— Нет, — подчеркнул Карпин.
33-летний форвард отказался играть за сборную России в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу.
Дзюба впервые был вызван в расположение национальной команды с момента назначения Валерия Карпина на пост главного тренера.
8 октября сборная России сыграет против Словакии. Матч пройдет в Казани, начало — в 21.45 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=N98Ncawgk4k&feature=emb_logo
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