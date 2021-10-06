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Карпин признался, что Дзюба нужен был сборной России на матчи против Словакии и Словении

Карпин высказался об отсутствии Дзюбы в сборной России на ближайшие матчи отбора к ЧМ-2022
16:43
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин в программе «Коммент.Шоу» на YouTube-канале признался, что форвард «Зенита» Артем Дзюба нужен национальной команде на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022 против Словакии и Словении.

— Фалькао к нам приедет?

— А сам как думаешь?

— Вам Дзюба нужен в сборной?

— Да.

— Вы расстроены, что он не приедет?

— Нет, — подчеркнул Карпин.

33-летний форвард отказался играть за сборную России в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу.

Дзюба впервые был вызван в расположение национальной команды с момента назначения Валерия Карпина на пост главного тренера.

8 октября сборная России сыграет против Словакии. Матч пройдет в Казани, начало — в 21.45 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=N98Ncawgk4k&feature=emb_logo

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Виктория Кравченко все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры