Карпин признался, что Дзюба нужен был сборной России на матчи против Словакии и Словении

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в программе «Коммент.Шоу» на YouTube-канале признался, что форвард «Зенита» Артем Дзюба нужен национальной команде на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022 против Словакии и Словении.

— Фалькао к нам приедет?

— А сам как думаешь?

— Вам Дзюба нужен в сборной?

— Да.

— Вы расстроены, что он не приедет?

— Нет, — подчеркнул Карпин.

33-летний форвард отказался играть за сборную России в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу.

Дзюба впервые был вызван в расположение национальной команды с момента назначения Валерия Карпина на пост главного тренера.

8 октября сборная России сыграет против Словакии. Матч пройдет в Казани, начало — в 21.45 (мск).