Матч Таджикистан — Россия рассудит бригада из Узбекистана

Федерация футбола Таджикистана объявила имена арбитров товарищеского матча против России.

На игре будет работать судейская бригада из Узбекистана. Главным арбитром назначен Ильгиз Танташев, его ассистентами будут Тимур Гайнуллин и Андрей Цапенко.

Товарищеский матч Таджикистан — Россия состоится 17 ноября в Душанбе, начало игры запланировано на 18.00 по московскому времени.

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