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Сегодня, 15:40

ФИФА может перенести матч отбора на чемпионат мира в Катаре Россия — Польша на июнь

Анна Горшкова
Корреспондент
Сборная России по футболу.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает идею переноса матча отборочного раунда ЧМ-2022 в Катаре между сборными России и Польши на июнь, сообщает ТАСС со ссылкой на Interia.

По информации источника, Польский футбольный союз ожидает окончательного ответа от ФИФА во вторник, 8 марта.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. В связи с принятыми ФИФА санкциями сборная России по футболу не может участвовать в мартовских стыковых матчах за право выйти в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Сборная России в полуфинальном матче отбора должна была сыграть против команды Польши 24 марта, победитель 29 марта должен был встретиться с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия.

Сборные Польши, Швеции и Чехии ранее выступили с заявлением об отказе играть против россиян.

Источник: https://tass.ru/sport/13993233
Сборная Польши по футболу
Сборная России по футболу
УЕФА
ФИФА
Чемпионат мира по футболу 2022
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