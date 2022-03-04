Валерий Карпин: «Футбол — хоть какая-то отдушина. Так что и клубы, и сборная должны играть»

Главный тренер национальной футбольной команды Валерий Карпин считает, что российские клубы и сборная должны продолжать играть, несмотря на сложности.

«Совместный чемпионат России и Белоруссии? Про такое я даже не думаю. Факторы развития нашего футбола остались те же самые — нужно продолжать играть в футбол. В любой стране в любое время нужен футбол. Даже во время Второй мировой играли, так что футбол объединяет и без него будет тяжело. Все время думать об одном что ли? Футбол — хоть какая-то отдушина. Так что и клубы, и сборная должны играть в футбол. У меня есть надежда, что это наконец-то закончится, наступит мир и не будет никто умирать», — сказал Карпин.

с 21 по 27 марта сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Москве.