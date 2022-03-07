ТАСС: Польский футбольный союз не получал от ФИФА сроков принятия решения по матчу с россиянами

Польский футбольный союз (PZPN) не получал от Международной федерации футбола (ФИФА) сроков принятия решения по стыковому матчу за право сыграть на чемпионате мира между сборными Польши и России, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу польской федерации.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. В связи с принятыми ФИФА санкциями сборная России не может участвовать в мартовских стыковых матчах за право выйти в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре. Игра между россиянами и поляками согласно расписанию должна состояться 24 марта.

7 марта польский портал Interia сообщил о том, что ФИФА рассматривает идею переноса этой игры на июнь. По информации портала, Польский футбольный союз ожидает окончательного ответа от ФИФА во вторник.

«У нас нет никакого ответа от ФИФА по поводу предстоящих в марте матчей плей-офф за право попасть на чемпионат мира. Мы не знаем, когда стоит ожидать какого-то решения. Сегодня мы вызвали на сбор национальной команды польских игроков из зарубежных клубов», — сообщили в пресс-службе Польского футбольного союза.

3 марта Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте сообщил о планах подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решения ФИФА и УЕФА отстранить сборные России от участия в международных турнирах.