Колосков — об обвинениях Канчельскиса в адрес сборной России: «Ему надо лечиться»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» отреагировал на голословные заявления бывшего игрока сборной России Андрея Канчельскиса о том, что король Испании приказал сдать матч российской команде на чемпионате мира 2018 года.

«Это бред сумасшедшего человека. Человек в здравом уме никогда не скажет такой чуши, даже подумать об этом не сможет. Значит Канчельскису надо лечиться. А не мы должны комментировать его слова», — сказал Колосков «СЭ».

В матче 1/8 финала домашнего ЧМ-2018 Россия победила Испанию (1:1, пенальти — 4:3).