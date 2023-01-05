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Сегодня, 19:02

Колосков — об обвинениях Канчельскиса в адрес сборной России: «Ему надо лечиться»

Константин Белов
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» отреагировал на голословные заявления бывшего игрока сборной России Андрея Канчельскиса о том, что король Испании приказал сдать матч российской команде на чемпионате мира 2018 года.

«Это бред сумасшедшего человека. Человек в здравом уме никогда не скажет такой чуши, даже подумать об этом не сможет. Значит Канчельскису надо лечиться. А не мы должны комментировать его слова», — сказал Колосков «СЭ».

В матче 1/8 финала домашнего ЧМ-2018 Россия победила Испанию (1:1, пенальти — 4:3).

Андрей Канчельскис. Канчельскис, Черчесов и зависть. Рабинер — о скандальных обвинениях сборной России

Андрей Канчельскис
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Вячеслав Колосков
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