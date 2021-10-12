Дмитрий Хохлов: «Шансы сборной России на выход на ЧМ-2022 увеличились»

Российский футболист и тренер Дмитрий Хохлов высказался по поводу выступления сборной России в матчах отбора к ЧМ-2022.

11 октября российская команда обыграла Словению (2:1), что позволило России выйти на первое место в группе Н.

«Я считаю, что по сравнению с прошлым матчем намного лучше сыграли, опять же на данном этапе самым главным является результат. Гол Джикии получился красивым, Георгий очень быстро сориентировался в ситуации, единственным возможным вариантом было пробить через себя, что он и сделал. Красиво, здорово получилось.

Шансы на выход в ЧМ-2022 увеличились. Мы на два очка опережаем хорватов, две игры остается. Если мы удачно сыграем эти игры, то выйдем. Хотелось бы выйти с первого места, без нервотрепки, все для этого есть, нужно две игры провести на максимуме. На данном этапе очень важно каждое набранное очко, оно может оказаться решающим, вчера еще здорово было, что хорваты сыграли вничью, а мы вышли на чистое первое место», — цитирует Хохлова ТАСС.

Российской команде в отборе к ЧМ-2022 предстоит сыграть с Кипром и Хорватией. Матчи пройдут в ноябре.