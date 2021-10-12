«Мы еще твоим внукам забьем». Россияне атаковали в соцсетях автора победного гола Словении в стыках ЧМ-2010
Бывший нападающий сборной Словении Златко Дедич подвергся атаке российских болельщиков в Instagram после матча отборочного турнира ЧМ-2022 между национальными командами обеих стран.
Россия 11 октября победила Словению в рамках отбора ЧМ-2022 со счетом 2:1 и вышла на первое место в группе. Дедич был автором победного гола в ответном стыковом домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2010 против сборной России (1:0). Именно его мяч не пустил команду Гуса Хиддинка на чемпионат мира в ЮАР.
Комментарии россиян на странице Дедича в Instagram
nesterov_r1: «Неудачник! Солнечный ЮАР ждет наших парней».
arturkrauze97: «Мы едем в ЮАР».
bobrovnikov16ru: «Вротердам вам сегодня дали».
dig_pro1ect: «Это Россия. Russia».
notorioustmb: «Мы едем на чм 2010, а ты?»
linahella: «Мы еще твоим внукам забьем».
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