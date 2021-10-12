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«Мы еще твоим внукам забьем». Россияне атаковали в соцсетях автора победного гола Словении в стыках ЧМ-2010

Россияне устроили атаку в соцсетях на автора победного гола Словении в стыках ЧМ-2010
12 октября, 12:36
Златко Дедич. Фото Instagram
Златко Дедич. Фото Instagram
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Бывший нападающий сборной Словении Златко Дедич подвергся атаке российских болельщиков в Instagram после матча отборочного турнира ЧМ-2022 между национальными командами обеих стран.

Россия 11 октября победила Словению в рамках отбора ЧМ-2022 со счетом 2:1 и вышла на первое место в группе. Дедич был автором победного гола в ответном стыковом домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2010 против сборной России (1:0). Именно его мяч не пустил команду Гуса Хиддинка на чемпионат мира в ЮАР.

Комментарии россиян на странице Дедича в Instagram

nesterov_r1: «Неудачник! Солнечный ЮАР ждет наших парней».

arturkrauze97: «Мы едем в ЮАР».

bobrovnikov16ru: «Вротердам вам сегодня дали».

dig_pro1ect: «Это Россия. Russia».

notorioustmb: «Мы едем на чм 2010, а ты?»

linahella: «Мы еще твоим внукам забьем».

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Роман Шишов все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры