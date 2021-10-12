Сборная России прилетела в Москву после победы над Словенией в Мариборе
12 октября, 14:14
Сборная России прилетела в Москву после гостевого матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении (2:1), информирует пресс-служба национальной команды.
«Привет, Москва», — говорится в сообщении в Twitter.
Напомним, встреча прошла вчера, 11 октября, в Мариборе.
После восьми туров отборочного турнира сборная России набрала 19 очков и расположилась на первом месте в группе H. Национальная команда гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира в Катаре.
Россиянам в группе осталось провести матчи с Кипром (11 ноября, дома) и Хорватией (14 ноября, в гостях).
Привет, Москва! pic.twitter.com/6NkFjE69df— Сборная России (@TeamRussia) October 12, 2021
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
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