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Сборная России прилетела в Москву после победы над Словенией в Мариборе

12 октября, 14:14
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Сборная России прилетела в Москву после гостевого матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении (2:1), информирует пресс-служба национальной команды.

«Привет, Москва», — говорится в сообщении в Twitter.

Напомним, встреча прошла вчера, 11 октября, в Мариборе.

После восьми туров отборочного турнира сборная России набрала 19 очков и расположилась на первом месте в группе H. Национальная команда гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира в Катаре.

Россиянам в группе осталось провести матчи с Кипром (11 ноября, дома) и Хорватией (14 ноября, в гостях).

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Роман Шишов все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры