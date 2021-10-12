Сборная России прилетела в Москву после победы над Словенией в Мариборе

Сборная России прилетела в Москву после гостевого матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении (2:1), информирует пресс-служба национальной команды.

«Привет, Москва», — говорится в сообщении в Twitter.

Напомним, встреча прошла вчера, 11 октября, в Мариборе.

После восьми туров отборочного турнира сборная России набрала 19 очков и расположилась на первом месте в группе H. Национальная команда гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира в Катаре.

Россиянам в группе осталось провести матчи с Кипром (11 ноября, дома) и Хорватией (14 ноября, в гостях).