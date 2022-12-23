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Роднина — о возможном переходе РФС в Азию: «По нашему уровню это вполне достойно»

Роднина поделилась мыслями о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию
Микеле Антонов
Корреспондент
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Депутат Государственной Думы Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» поделилась мыслями касательного возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию.

«Азия — хороший вариант? Не знаю. Я не настолько большой специалист. Но последний чемпионат мира показал, что футбол в Азии очень здорово развивается. Европа остается основной, сильнейшей среди клубных команд. Но и азиатский регион, мне кажется, очень мощно идет вперед. По нашему уровню, думаю, это вполне достойно», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что решение по вопросу о переходе в Азию будет принято 27 декабря.

РФС
Ирина Роднина
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