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В Госдуме прокомментировали возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола

Иван Шитик
Корреспондент
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Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Космический переход из Европы в Азию, по моему мнению, является сложным решением со сложной реализацией. Потому что одно дело декларировать задачи, а совсем другое — их исполнять. Я не очень понимаю, как технически это делать. Когда коллеги из УЕФА узнали, что существует такая возможность, то они несколько возбудились, и я слышал, что даже негативно высказались, по поводу возможного перехода.

— А с чем это связано?

— Конечно, потерять такую страну, как Россия, с ее колоссальным рейтингом, с ее богатейшими клубами, которые может быть не самые успешные в еврокубках, но все-таки со своими традициями. Это точно будет глупостью. Конфликты возникают и проходят, а терять клубы с такими бюджетами и рынок России — для УЕФА это глупость.

Главное, что непонятно вот ушли мы в азиатский регион, а дальше то что? Как отбираться на чемпионат мира и олимпийские игры? На сегодняшний день больше вопросов, чем ответов. Поэтому РФС и находится в затруднении в принятии решения, — сказал Свищем «Спорт День за Днем».

Президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации заявил, что решение по вопросу выхода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола будет принято во вторник, 27 декабря.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/svishchev-poteryat-rossiyu-glupost-dlya-uefa
РФС
Сборная России по футболу
Дмитрий Свищев
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