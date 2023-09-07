Денисов рассказал, что условия в матче с Египтом были одни из самых тяжелых в его карьере

Полузащитник сборной России Даниил Денисов рассказал о впечатлениях от товарищеского матча с молодежной сборной Египта (1:1).

«Не вспомню все, но это были одни из самых тяжелых условий. При этом соперник тоже был в таких же условиях. Возможно, они более адаптированы к такой погоде. Во втором тайме больше получалось. Лучше выходили из обороны. Было больше качественных атак, плюс, наверное, больше работал прессинг. Но в первом тайме тоже были хорошие моменты. Тяжело ли было настроиться на олимпийскую сборную Египта? Нет. У меня не было проблем, думаю, у других тоже. Ты играешь со сборной, неважно, кто против тебя играет. Сильно ли требования спартаковские отличаются от требований Карпина? Требования отличаются. Совершенно разные тренерские штабы, подходы. Нужно адаптироваться к нынешним требованиям», — приводит слова Денисова «РБ Спорт».

Сборные России и Египта проведут еще один матч 11 сентября. Игра тоже пройдет в Суэце. Начало — в 19.00 по московскому времени.