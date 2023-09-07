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Карпин — о матче с Египтом: «Учитывая жару и дорогу — возможно, было бы лучше сыграть в Москве»

Карпин прокомментировал ничью сборной России в матче с олимпийской командой Египта
Ана Горшкова
Корреспондент
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Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ничью с олимпийской сборной Египта (1:1) в товарищеском матче.

«Настроение рабочее. Благодаря этому матчу получили много полезной информации. Чем доволен или недоволен скажу футболистам. Поблагодарил всех, потому что в такую жару, мягко говоря, не очень комфортно даже просто стоять на бровке. Второй тайм сыграли лучше, поэтому первый показался не очень. Возможно, чуть-чуть стало прохладнее, но точно — вышли более подготовленными. То, что игра так складывалась — это нормально, игроки только позавчера познакомились друг с другом. Сам еще не запомнил всех ребят по именам, когда подсказывал сегодня — приходилось кричать фамилии», — приводит слова Карпина РФС.

Также главный тренер сборной России заявил, что учитывая жару и долгую дорогу лучше было бы сыграть в Москве.

«Что касается целесообразности матча, учитывая жару и долгую дорогу — возможно, было бы лучше, если бы мы сыграли в Москве, когда на улице двадцать градусов. Самое полезное сегодня то, что увидели игроков этого возраста и теперь имеем о них представление. Какие-то моменты, которые мы отрабатывали на тренировках, увидел сегодня на поле. Например, мы забили гол после прессинга. В концовке не был доволен действиями обороны», — сказал Карпин.

Валерий Карпин в&nbsp;матче Египет&nbsp;&mdash; Россия. Карпин преобразил резервную сборную России заменами в перерыве. Оганесян и Салтыков разорвали оборону Египта и принесли ничью

Сборные России и Египта проведут еще один матч 11 сентября. Игра тоже пройдет в Суэце. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: РФС
Валерий Карпин
Сборная Египта по футболу
Сборная России по футболу
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